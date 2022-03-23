23 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Ирина Инашвили, , 20:21 — REGNUM Реакция Москвы на введение Японией односторонних санкций против России и заявление о прекращении мирных переговоров по Курилам встревожили экспертов и общественность в Грузии. Небольшим постом на заявление МИД России на своей странице в соцсети Facebook откликнулся аналитик Д.Г.

Курилы Иван Шилов © ИА REGNUM

«Россия вышла из формата мирных переговоров с Японией, и вчера Министерство иностранных дел России официально заявило об этом. Причиной названо присоединение Японии к «односторонним санкциям». Как известно, после Второй мировой войны мирный договор между Россией и Японией заключен не был. Причиной тому были 4 острова, по которым стороны до сих пор не могут найти точек соприкосновения. Выход из этого формата означает, что соглашение по совместному освоению этих островов прекращено, но важно не это. Прекращены переговоры по мирному договору. Другие сценарии развития событий будут зависеть от общей ситуации», — написал аналитик.

Его пост вызвал множество откликов и комментариев. Большинство пользователей соцсетей разделили тревогу эксперта.

«Реакция России на присоединение Японии к «односторонним санкциям» должна просветлить мозги другим странам (если, конечно, у правительств этих стран есть мозги). Исходя из вышеприведенной данности: насколько возможно, что в случае присоединения к «односторонним санкциям» Грузии Россия выйдет из формата мирных переговоров с Грузией и присоединит к себе Абхазию и Южную Осетию? У апологетов присоединения Грузии к «односторонним санкциям» обязательно будут варианты ответа на этот вопрос. Жду ваших вариантов», — заметил пользователь Т.М. А тем, кто назовет его «рабом Путина», пообещал дать достойный отпор.

Василий Верещагин. Курильские острова

«После Второй мировой войны тогдашний мир договорился: 1) его пересмотр без большой войны не произойдет. 2) Япония — несуверенная страна, и не может дать гарантии, что в случае передачи ей Курильских островов там не разместятся американские базы. 3) Курильские острова — скорее американская мечта, чем японская! Используя их, она еще ближе подойдет к континентальному Дальнему Востоку. Поэтому Россия должна махнуть рукой на требования американского вассала — Японии», — предложил С.Д.

«А я еще удивлялась, почему учатся японцы в американской военной академии», — поддержала беседу М.К.

«Некоторые санкции пока не задействованы, например банковский Swift, который вступит в силу через 4 дня. Если не ошибаюсь, называлось 26 марта. Выдержит ли Россия такую изоляцию и сколько времени?» — поинтересовалась Р.Р.

«Swift не обращает в изоляцию, это только система межбанковских отношений, а не система движения денег между банками», — пояснил автор вызвавшего дискуссию поста.

«Интересно, когда мир поймет, что России все договоры совершенно безразличны? И для нее всё равно, войдет она в них или выйдет», — констатировала Н.О.

«Сейчас опять велик риск начала холодной войны с Америкой. Если не погорячеет, меня это не особенно беспокоит. Лишь бы мир установился, а издалека пусть называют друг друга как хотят», — продолжила М.Г.

«И сколько будут терпеть соседи (большие государства имею в виду) хищническую политику России? И чем таким стали эти острова. Посмотрите на территории России и Японии. Как можно, чтобы все тебя ненавидели», — возмутилась Л.У.

«Не устраивала их добрая Россия, не давали ей покоя оттуда-отсюда, вот и получат монстра, который будет делать то, что сочтет нужным, и на этот раз ошибок не допустит», — возразила предыдущим пользователям Н.М.

«Кажется, третья мировая война начинается. Что с нами будет?» — встревожилась М.Г.