Москва, 23 марта, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не поднимала вопрос участия Белоруссии или других стран в специальной военной операции на Украине. Об этом 23 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Насколько мне известно, подобные вопросы не поднимались на площадке ОДКБ», — сказал Песков.

Он добавил, что о военных планах Белоруссии лучше узнавать у руководства этой страны, и напомнил, что Александр Лукашенко ранее неоднократно заявлял об отсутствии таких планов.

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