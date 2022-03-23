Дамаск, 23 марта, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахян прибыл 23 марта в Дамаск для проведения переговоров с членами правительства Сирии. В рамках визита состоялась встреча главы МИД Ирана с его сирийским коллегой Фейсалом Микдадом.

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«Мы обсуждаем наши двусторонние отношения и огромные события, которые произошли сегодня в мире после российской спецоперации на Украине, а также то, что за этим стоит, а также обсудим наши общие позиции в отношении этих событий», — заявил Микдад.

По данным журналистов, власти Сирии планируют договориться о поставках иранской нефти в условиях мирового роста цен на энергоносители.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.