Мурманск, 23 марта, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Новый резидент Арктической зоны Российской Федерации (АЗ РФ), компания «Баренцкул» из Мурманска, приступил к организации производства агрегатов генерации жидкого льда для рыбной отрасли. Как сообщает правительство Мурманской области, по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в проект будет вложено 44,6 млн рублей.

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«Жидкий лед незаменим для использования на прибрежных рыболовецких судах и рыбоперерабатывающих заводах. При этом именно береговая переработка сегодня является приоритетным направлением в рыбной отрасли. Проект, над которым мы работаем, будет чрезвычайно востребован, наши постоянные клиенты очень его ждут! Сейчас рыбопромышленники используют в основном импортные агрегаты западного производства. Это создает определенные проблемы с их обслуживанием, ремонтом, заменой запчастей», — сообщил директор компании Артем Дзядзин.

Объем инвестиций в проект составит 44,6 млн рублей, работой будут обеспечены 7 человек.

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