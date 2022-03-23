Ярославль, 23 марта, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Ферма под Ярославлем могла сгореть из-за машины, стоявшей внутри коровника. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по Ярославской области.

Vk.com/zveropoliceyar Пострадавшая в пожаре лошадь

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 16 марта рядом с поселком Алексеевское в Ярославском районе сгорела ферма. При пожаре погибло 106 коров, позднее хозяевам пришлось усыпить и выжившую лошадь.

«Возгорание случилось из-за короткого замыкания в двигателе стоящего внутри производственных помещений автомобиля», — назвали предварительную причину пожара в ярославском управлении МЧС.

Ущерб, нанесённый хозяевам фермы, остаётся неизвестным.