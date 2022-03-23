Санкт-Петербург, 23 марта, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Директор муниципального казенного учреждения «Выборгский районный центр финансово-бухгалтерского обслуживания» (МКУ «ВРЦФБО») Оксана Чугункина осуждена Красногвардейским районным судом Петербурга по делу о крупном мошенничестве, которое было раскрыто после ареста теперь уже бывшего главы Выборгского района Ленобласти Геннадия Орлова.

Иван Шилов ИА REGNUM Приговор

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по версии следствия, с 2018—2019 годах бывший глава администрации Геннадий Орлов, председатель комитета финансов района Александр Болучевский, директор МКУ «Выборгский районный центр финансово-бухгалтерского обслуживания» Оксана Чугункина, предприниматели Магомед Османов, Александр Синельников, Денис Мухортов, Алексей Котляренко, действуя организованной группой, совершили хищение свыше 760 млн рублей. Деньги были перечислены на банковские счета подставных юридических лиц под видом оплаты строительных и иных работ, которые в реальности не выполнялись.

Как выяснилось в суде, Орлов, зная, что организация исполнения местного бюджета возлагается на комитет финансов, используя свое служебное положение и вышестоящую должность, поручил Болучевскому помочь ему создать план хищения бюджетных средств. В декабре 2018 года советом депутатов был принят бюджет района, из которого следовало, что расходы на обеспечение деятельности главного распорядителя бюджетных средств — комитета финансов администрации МО по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» за счет средств бюджета МО на 2019 год — составляли 25 млн рублей.

По данным следствия, Болучевский «приискал не освоенные в ходе исполнения расходной части бюджета МО «Выборгский район» за 2018 год остатки средств в размере более 400 млн рублей», — рассказали 23 марта в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга, уточнив, что затем подсудимый, по указу Орлова, похитил средства, сэкономленные в ходе исполнения бюджета в 2019 финансовом году.

Чугункина же, как выяснилось в суде, также участвовавшая в хищении бюджетных средств за денежное вознаграждение, перечисляла бюджетные средства по фиктивным обязательствам по якобы имевшейся у «ВРЦФБО» кредиторской задолженности. В результате чего МО «Выборгский район» Ленобласти был причинен имущественный вред.

«Чугункина вину полностью признала. С ней было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года в исправительной колонии общего режима», — рассказали в ОПС.

Отметим, что помимо реального срока, с бывшего директора ВРЦФБО суд взыскал в пользу муниципального образования, в счет возмещения материального ущерба, 764 279 206 рублей.

Добавим, что дела Орлова, Болучевского и остальных участников организованной преступной группы в настоящий момент рассматриваются судом.