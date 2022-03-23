Кемерово, 23 марта, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Программой содействия добровольному переселению в Кемеровскую область воспользовались 2793 человека, проживающих за рубежом. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Анна Алябьева ИА REGNUM Кузбасс

«Из них почти 900 человек трудоустроены в сферах здравоохранения, промышленности, общественного питания, образования и других, — прокомментировал министр труда и занятости населения Кузбасса Алексей Гришин. — Свыше 600 человек, прибывших в Кузбасс по программе переселения в 2021 году, занимаются предпринимательской деятельностью».

По официальнымм данным, целевой показатель на 2021 год превышен в 1,6 раз — задача стояла принять 1700 соотечественников.