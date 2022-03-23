Джакарта, 23 марта, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Посол России в Индонезии Людмила Воробьева призвала страны Запада ввести санкции против Израиля, сообщает Liputan6.

Chris Woodrich Российское посольство. Джакарта

Действия западных стран российский посол назвала лицемерными.

«А как насчет нападения Израиля на Газу? Где санкции? Почему они не блокируют израильские товары?», — заявила Людмила Воробьева в ходе пресс-конференции в Джакарте.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Российской Федерации в Индонезии подчеркнула, что Россия полностью поддерживает председательство Индонезии в G20.