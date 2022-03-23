Москва, 23 марта, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Пищевая моль (южная амбарная огнёвка) — одна из наиболее и опасных вредителей запасов зерна и семян. У людей могут развиваться аллергические реакции, бронхиальная астма, ангионевротических отёков и прочие заболевания, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзоре.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крупы

Доя борьбы с пищевой молью в домашних условиях необходимо придерживаться главного правила — не приобретать впрок и долго не хранить крупы, сахар, муку, кондитерские и макаронные изделия.

Если пищевая моль всё же появилась, нужно перебрать все пищевые продукты. Все заражённые продукты выбросить, а места обнаружения огневки промыть с мылом и просушить. Для борьбы с огневкой можно использовать только зарегистрированные липкие ловушки.

ИА REGNUM ранее сообщало, залежи шоколадных конфет, пораженные личинками пищевой моли, обнаружили специалисты Роспотребнадзора.

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