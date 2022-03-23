Москва, 23 марта, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Количество интернет-мошенничеств в столице России резко снизилось после начала спецоперации Вооруженных сил РФ до денацификации Украины. Об этом 23 марта рассказал начальник московской полиции Олег Баранов в ходе заседания Мосгордумы.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Мошенник

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Как указал Баранов, слова которого приводит РИА Новости, с начала нынешнего года уровень такого рода преступности вышел на «стабильный уровень» — рост 4% за год, однако после этого резко пошел на убыль.

«Хочу отметить, что с начала проведения военной специальной на территории республики Украина рост, вернее, отсутствие регистрации по таким видам преступлений (дистанционные мошенничества), можно сказать, 95−97%», — сказал он.

При этом начальник московской полиции уточнил, что порядка 80% интернет-мошенничеств шли с Украины и добавил, что с момента начала спецоперации и до конца месяца таких мошенничеств в российской столице не было зарегистрировано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пожилая жительница Санкт-Петербурга стала жертвой телефонных мошенников, которые сначала выманили у нее 4,2 млн рублей сбережений, а затем еще 8,2 млн рублей, полученных за квартиру, которую она продала по наущению злоумышленников.