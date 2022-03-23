Рыбинск, Ярославская область, 23 марта, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Внеочередные выборы главы городского округа Рыбинск назначены на 22 мая 2022 года. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Рыбинского совета депутатов.

Rybinsk.ru Администрация Рыбинска

Сегодня 23 марта состоялось внеочередное заседание муниципального совета Рыбинска, на котором депутаты приняли постановление о назначении внеочередных выборов главы Рыбинска на 22 мая 2022 года. При этом срок избирательных действий в рамках компании сокращен на треть.

Как ранее сообщало ИА REGNUM избранный глава Рыбинска Денис Добряков подал в отставку в январе 2022 года. Сейчас обязанности градоначальника исполняет Алексей Рябченков, с 1 апреля и. о главы станет Дмитрий Рудаков.