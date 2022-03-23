Бразилиа, , 14:53 — REGNUM Министр иностранных дел Бразилии Карлос Франса заявил 22 марта, что 25 бразильцев всё ещё не могут покинуть Украину. Об этом сообщает новостное агентство Correio Braziliense.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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12 оставшихся на Украине граждан Бразилии заявили, что не хотят покидать страну, ещё четверо работают в журналистике и освещают конфликт.

Оставшиеся девять бразильцев, в том числе два младенца, застряли в Киеве из-за действующего там комендантского часа, но хотят выехать из страны в скорейшие сроки.

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