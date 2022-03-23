Ростов-на-Дону, , 14:26 — REGNUM Ситуация с украинскими беженцами в Польше может выйти из-под контроля. Такое мнение 23 марта в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал директор Центра общественного и информационного сотрудничества «Европа», кандидат исторических наук Эдуард Попов.

Украинцы в Польше Poland-consult.com

«Пока ситуация с беженцами в Польше стабильная, однако как историк, владеющий вопросом взаимоотношений украинцев и поляков, я могу смело прогнозировать, что мы скоро узнаем интересные новости из Польши. В Польше всегда были «украинофобские» настроения. Лично мне неизвестны поляки, которые в той или иной степени не испытывают таких настроений. Может, они есть, но я с ними не встречался. Многие люди действительно приезжают в Польшу, чтобы спастись, это нормальные люди, которых не устраивает преступный киевский режим. Однако очень многие украинские беженцы несут в головах бандеровскую идеологию», — считает эксперт.

«Бандера — идейный покровитель убийств десятков тысяч поляков из Львова, Галитчины, Волыни. Сам Бандера был осужден к высшей мере наказания за убийство польского министра Борислава Перацкого [произошло 15 июня 1934 года в Варшаве]. Бандера был прежде всего полонофобом, а лишь затем русофобом. И многие люди, ринувшиеся с Украины в Польшу, носители этой идеологии. Поэтому вскоре польско-украинская дружба даст интересные сюрпризы в виде погромов украинцев. Либо украинцы будут пытаться продавить польское общество на предмет героизации Бандеры, Шухевича и прочих истребителей поляков. Это вопрос времени», — уверен собеседник ИА REGNUM.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по данным на 14 марта, общее число украинских беженцев, которые прибыли в Польшу после начала военной операции на Украине, достигло почти 1,8 млн. При этом, по словам польского министра внутренних дел, ситуация с беженцами в стране стабилизировалась поскольку их наплыв постепенно сокращается.