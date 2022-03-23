Amnesty International обвинила «Талибан»* в грубых нарушениях прав человека
Вашингтон, 23 марта, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Международная организация Amnesty International обвинила «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в серьёзных нарушениях международных положений в области прав человека. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.
Организация выразила обеспокоенность растущими ограничениями свободы слова и собраний в Афганистане. Сообщается, что в январе и феврале 2022 года талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было произведено более 60 произвольных арестов.
Отчёт Amnesty International, опубликованный 21 марта, совпал с новыми ограничениями талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на национальные и исторические праздники. Произвольные задержания и похищения участниц протестов упоминаются как тактика талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по борьбе с мирными протестами.
Организация упомянула аресты девяти человек, которые хотели привлечь «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к ответственности посредством мирных протестов и осуществления своего права на свободу выражения мнений.
По данным Amnesty International, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) только за последние два месяца (январь и февраль) произвольно арестовали более 60 человек, включая детей. Организация также указывает, что число задержанных талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) может быть намного больше.
Amnesty International также отмечает отрицание «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) фактов задержаний, называя это признаком того, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уклоняются от ответственности.
По данным Amnesty International, радикалы создали в Афганистане атмосферу террора в нарушение прав человека.
Amnesty International призывает страны, сотрудничающие с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и международное сообщество осудить нарушения прав человека талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и оказать давление на них в защиту прав человека.