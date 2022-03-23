Москва, , 13:40 — REGNUM России легализация майнинга криптовалют пойдёт на пользу. Об этом 23 марта заявил вице-премьер Александр Новак на «правительственном часе» в Госдуме.

Вице-премьер Александр Новак на пленарном заседании Госдумы 10 ноября Duma.gov.ru

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«Я абсолютно поддерживаю идею, которая касается легализации этого вида деятельности. Это касается в том числе и для топливно-энергетической отрасли, для нашей топливно-энергетической системы очень важно. Сегодня, как известно, этим занимаются путём использования серых схем, нагружаются электросети, которые зачастую не предусмотрены для использования в таких объёмах электрической энергии и мощности. При этом не платятся налоги», — заявил Новак.

Он подчеркнул, что для легализации майнинга в России сложились очень благоприятные условия.

«Для этого у нас есть в том числе возможности по предоставлению соответствующих электрических мощностей для занятия этим видом деятельности. У нас есть свободные мощности в сетевом комплексе, свободные мощности в генерирующем комплексе. И здесь важно разработать качественное законодательство в этом направлении», — указал вице-премьер.