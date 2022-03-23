София, 23 марта, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Несколько сотен сотрудников государственного предприятия «Топлофикация-София» собрались у здания мэрии столицы Болгарии на демонстрацию, требуя от городских властей в частности и болгарского правительства в целом повышения заработной платы и улучшения условий труда. Об этом 23 марта сообщает БНР со ссылкой на источники.

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Как утверждают очевидцы, участники акции развернули плакаты с надписями «Хотим жить, а не выживать!» и «Да здравствует финансовая справедливость!». При этом демонстранты воздержались от скандирования антиправительственных лозунгов.

Согласно официальной информации, полиция не предпринимает попыток по разгону мероприятия. По некоторым данным, условия проведения акции были согласованы с городской администрацией.

Напомним, из-за общего экономического кризиса в Болгарии зарплаты работников энергетической и коммунальной сферы страны уменьшились в среднем на 10%.