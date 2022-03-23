Каменск-Уральский, Свердловская область, , 13:37 — REGNUM В Каменске-Уральском Свердловской области ЗАО «Уралэлектромаш» готово заместить двигатели из Японии, Евросоюза и США. Об этом заявил журналистам генеральный директор организации Андрей Терещенко.

Двигатель



Предприятие изготавливает асинхронные двигатели, которые востребованы в различных отраслях. Терещенко отмечает, что уральцы готовы составить конкуренцию зарубежным производителям.

«У нас для этого есть опыт и необходимые конструкторские и технические службы. Более того, есть практические результаты качественного и высокотехнологичного замещения двигателей европейских производителей, американских и японских», — сказал руководитель.

Основная часть продукции используется в создании локомотивов и тепловозов, идёт на речной флот и на гражданский морской флот, а, а также для нужд атомной, металлургической и горно-рудной промышленности.

«Есть даже отдельные виды двигателей, которые мы делаем для космической отрасли», — отметил Терещенко.

«Уралэлектромаш» является предприятием полного цикла. На нём могут создать двигатель и по техническому заданию, и на основании прототипа. Скорость проведения импортозамещения будет напрямую зависеть от развития кооперационных связей.

По мнению гендиректора, Россия является самодостаточной и мощной страной. «Мы можем обходиться без зарубежных поставок, но делать это мы должны все вместе. Мы все связаны едиными цепочками производственной кооперации, поставок материалов, поставок комплектующих, поставок изделий, поэтому вопрос дальнейшего развития в нынешних условиях — это задача, которую нам надо решать сообща», — подчеркнул руководитель.

Глава свердловского минпромнауки Сергей Пересторонин в свою очередь отмечает, что губернатор Евгений Куйвашев ранее поставил задачу по мобилизации экономики, в том числе и с помощью развития производственной и межрегиональной кооперации. Эта работа ведётся уже несколько лет и позволяет уральским предприятиям в условиях санкций уверенно себя чувствовать на рынке.

«Сегодня мы готовы поставлять продукцию уральских заводов в другие регионы, обеспечивая стабильную занятость наших работников и закрывая потребности компаний, которые ранее сотрудничали с иностранными производителями», — подчеркнул министр.