Анатолий Кошкин, 23 марта 2022, 15:56 — REGNUM Итак, в первые годы после окончания Второй мировой войны правительство Японии и американские оккупационные власти не выдвигали никаких территориальных претензий к Советскому Союзу. Первые попытки США отойти от положений Ялтинской декларации о возвращении Советскому Союзу Южного Сахалина и передаче Курильских островов были предприняты при подготовке текста Сан-Францисского мирного договора с Японией.
Возглавлявшему советскую делегацию на той конференции Андрею Громыко были даны директивы добиваться внесения поправок по территориальному вопросу. СССР выступил против того, что американское правительство фактически отказывалось признать в мирном договоре суверенитет СССР над территориями Южного Сахалина и Курильских островов.
Хотя шансов на то, что американцы прислушаются к мнению советской стороны, было немного, на конференции на весь мир прозвучали соответствовавшие договорённостям и документам военного времени предложения советского правительства, которые предусматривали:
«По статье 2.
б) Пункт «с» изложить в следующей редакции:
«Япония признает полный суверенитет Союза Советских Социалистических Республик на южную часть острова Сахалин, со всеми прилегающими к ней островами, и на Курильские острова и отказывается от всех прав, правооснований и претензий на эти территории».
По статье 3.
Изложить статью в следующей редакции:
«Суверенитет Японии будет распространяться на территорию, состоящую из островов Хонсю, Кюсю, Сикоку, Хоккайдо, а также Рюкю, Бонин, Розарио, Волкано, Парес-Вела, Маркус, Цусима и другие острова, входившие в состав Японии до 7 декабря 1941 г., за исключением тех территорий и островов, которые указаны в ст. 2».
Советская делегация обратилась к участникам конференции с просьбой обсудить эти предложения. Однако США и их союзники отказались вносить изменения в проект составленного ими договора и 8 сентября 1951 года поставили его на голосование. В связи с этим советское правительство было вынуждено отказаться подписать мирный договор на американских условиях. Не поставили свои подписи под сепаратным договором и представители ряда других стран.
Отклонив предложенные советским правительством поправки о признании Японией полного суверенитета СССР над перешедшими к ним в соответствии с договорённостями членов антигитлеровской коалиции территориями, составители договора не смогли вовсе не учитывать Ялтинское и Потсдамское соглашения. В текст договора было включено положение о том, что «Япония отказывается от всех прав, правооснований и претензий на Курильские острова и на ту часть острова Сахалин и прилегающих к нему островов, суверенитет над которыми Япония приобрела по Портсмутскому договору от 5 сентября 1905 года». Включая этот пункт в текст договора, американцы вовсе не стремились «безусловно удовлетворить претензии Советского Союза», как об этом говорилось в Ялтинском соглашении. Напротив, есть немало свидетельств того, что США сознательно вели дело к тому, чтобы и в случае подписания правительством СССР Сан-Францисского договора противоречия между Японией и Советским Союзом сохранялись.
Протестуя против этого, Громыко заявил, что «при решении территориальных вопросов в связи с подготовкой мирного договора не должно быть никаких неясностей». США же, будучи заинтересованными в недопущении окончательного и всеобъемлющего урегулирования советско-японских отношений, стремились именно к «неясностям». Как иначе расценить американский курс на то, чтобы, включив в текст договора отказ Японии от Южного Сахалина и Курильских островов, в то же время не допустить признания Японией суверенитета СССР над этими территориями? Усилиями США создавалась странная, если не сказать абсурдная ситуация, когда Япония отказывалась от указанных территорий как бы вообще, без определения, в чью пользу совершается отказ. И это происходило тогда, когда Южный Сахалин и все Курильские острова в соответствии с Ялтинским соглашением и другими документами уже были официально включены в состав СССР. Американские составители договора предпочли не перечислять в его тексте поименно все Курильские острова, от которых отказывалась Япония, оставляя для японского правительства шанс предъявить претензии на их часть, что и было сделано в последующем. Это было настолько очевидно, что правительство Великобритании даже попыталось, хотя и безуспешно, воспрепятствовать столь явному отходу от договорённости «большой тройки» — Рузвельта, Сталина и Черчилля — в Ялте.
Занятая США позиция противоречила и меморандуму генерала Макартура японскому императорскому правительству. Ради закрепления Японии на проамериканских, антисоветских позициях Вашингтон был готов предать забвению основополагающие документы военного и послевоенного периода.
Это нашло подтверждение при ратификации Сан-Францисского договора. Тогда, 20 марта 1952 г., Сенат США во всеуслышание заявил: «Предусматривается, что условия договора не будут означать признания за Россией каких бы то ни было прав или претензий на территории, принадлежавшие Японии на 7 декабря 1941 года, которые наносили бы ущерб правам и правооснованиям Японии на эти территории, равно как не будут признаваться какие бы то ни были положения в пользу России в отношении Японии, содержащиеся в Ялтинском соглашении». Тем самым американские сенаторы росчерком пера «отменили» соглашение глав великих держав о переходе Южного Сахалина и Курильских островов к Советскому Союзу.
В действительности же, официально зафиксировав в Сан-Францисском договоре свой отказ от Южного Сахалина и Курильских островов, Япония ещё раз подтвердила своё согласие с условиями безоговорочной капитуляции.
Отказ советского правительства поставить подпись под Сан-Францисским мирным договором подчас трактуется в нашей стране как ошибка Сталина, проявление негибкости его дипломатии, ослабившие позиции СССР в отстаивании прав на владение Южным Сахалином и Курильскими островами. Такие оценки свидетельствуют о недостаточном учёте специфики тогдашней международной обстановки. Мир вступал в длительный период Холодной войны, которая, как показала война в Корее, в любой момент могла перерасти в горячую. Для Сталина тогда отношения со своим военным союзником Китаем были важнее отношений с окончательно перешедшей на сторону США Японией. К тому же, как показали последовавшие события, подпись СССР под предложенным американцами текстом мирного договора не гарантировала признание Японией и Соединёнными Штатами суверенитета Советского Союза над Курильскими островами.
После ратификации Сан-Францисского мирного договора японский парламент сделал оговорку о том, что японское правительство должно добиваться «возвращения» только острова Шикотан и группы островов Хабомаи, которые-де не входят в состав Курильских островов, от суверенитета на которые Япония официально отказалась.
Видимо, из этого исходил и представлявший Японию на Сан-Францисской конференции премьер-министр Сигэру Ёсида, который в своей речи высказал претензии только на острова Хабомаи и Шикотан, выделив их из Курильской гряды.
Проблема трактовки географического понятия «Курильские острова» возникла при ратификации Сан-Францисского договора в парламенте Японии. От имени японского правительства разъяснения депутатам давал заведующий договорным департаментом МИД Японии Нисимура Кумао. 6 октября 1951 года он сделал следующее заявление:
Ещё более определенно позиция японского правительства была сформулирована Нисимурой 19 октября 1951 года на заседании специального комитета палаты представителей японского парламента по вопросу ратификации Сан-Францисского мирного договора: «Территориальные пределы архипелага Тисима, о которых говорится в договоре, включают в себя как северные Тисима, так и южные Тисима».
После подписания Сан-Францисского мирного договора в политическом мире Японии существовал консенсус по поводу того, что территориальные претензии к СССР следует ограничить лишь островами Шикотан и Хабомаи. Это было зафиксировано, например, в совместной парламентской резолюции всех политических партий Японии от 31 июля 1952 года.
Из понимания отказа Японии от Курильских островов исходило японское правительство при подписании 19 октября 1956 года восстановившей советско-японские дипломатические отношения Совместной декларации. О том, что конечной целью дипломатического торга были именно Шикотан и Хабомаи, неоднократно говорил подписавший Совместную декларацию премьер-министр Японии Итиро Хатояма. Во время беседы с советским представителем в январе 1955 г. Хатояма заявил, что «Япония будет настаивать во время переговоров на передаче ей островов Хабомаи и Сикотан». Ни о каких других территориях речи не было. Отвечая на упреки со стороны оппозиции, Хатояма подчеркнул, что нельзя смешивать вопрос о Хабомаи и Шикотане с вопросом обо всех Курильских островах и Южном Сахалине, который был решен Ялтинским соглашением. Премьер неоднократно давал понять, что Япония не вправе требовать передачи ей всех Курил и Южного Сахалина и он ни в коей мере не рассматривает это как предварительное условие для нормализации японо-советских отношений. Хатояма признавал также, что, поскольку Япония отказалась от Курильских островов и Южного Сахалина по Сан-Францисскому договору, у неё нет оснований требовать передачи ей этих территорий.
Что же касается вписанного в прекратившую состояние войны и восстановившую дипломатические отношения СССР и Японии Советско-японскую совместную декларацию 1956 года по личному настоянию Никиты Хрущева согласия после подписания мирного договора передать Японии в виде жеста доброй воли остров Шикотан и группу островов Плоские, Хабомаи по-японски, то это волюнтаристское решение советского лидера было дезавуировано по его же указанию.
В Памятной записке правительства СССР от 27 января 1960 года правительству Японии, в частности, было заявлено:
В записке также отмечалось, что СССР не может предоставить Японии территории, которые будут использованы армией США против нашей страны. Как известно, эта ситуация сохраняется и по сей день.
Видимо, и это обстоятельство учитывалось высшим руководством России при объявлении японскому правительству о прекращении противоречащих Конституции РФ переговоров о «мирном договоре», которые в действительности использовались Токио исключительно с целью добиться от Москвы сдачи законно принадлежащих нашей стране Курильских островов. И хотелось бы верить, что речь идет не о «приостановлении», как пытаются представить решение российских властей в Токио, а об окончательном исключении из повестки дипломатических отношений с Японией переговоров о не имеющих правовых оснований японских притязаниях.