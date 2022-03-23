Рязань, 23 марта, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Экономически обоснованные тарифы на услуги по перевозке пассажиров муниципальным предприятием «Управление Рязанского троллейбуса» утвердила региональная энергетическая комиссия, сообщает 23 марта корреспондент ИА REGNUM.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Троллейбус в Рязани

Согласно постановлению, опубликованному 21 марта, проезд в троллейбусах должен стоить 40,95 рубля. За поездку в автобусах — 39 рублей 14 копеек. Тарифы действуют с 1 января 2022 года, разницу недополученных доходов перевозчику возместит городской бюджет.

C 1 января 2022 года проезд в транспорте «УРТ» стоит 24 рубля при безналичной оплате и 25 рублей за наличный расчёт.

В 2021 году экономически обоснованный тариф для троллейбусов составлял 39,57 рубля за поездку, в автобусах — 40,95 руб.