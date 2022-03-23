Новосибирск, 23 марта, 2022, 13:36 — ИА Регнум. В Новосибирской области вскрытие рек ожидается во второй декаде апреля. Об этом сообщила начальник регионального гидрометцентра Анна Лапчик.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Река

«На два-четыре дня раньше средних значений, — цитирует сайт «НДН.Инфо» Лапчик. — Наибольшие сложности ожидаются на реке Карасук».

Она уточнила, что по данным на сегодня, 23 марта, запасы воды в снеге на территории Новосибирской области около нормы, на Алтае превышают ному. Первая волна паводка ожидается также в апреле.