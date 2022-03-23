Донецк, , 13:35 — REGNUM Донецкий город Ясиноватая подвергся обстрелу вооружённых формирований Украины. Об этом 14 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Артобстрел Mil.gov.ua

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Новый обстрел зафиксирован в 13:10. Украинские войска открыли огонь со стороны Авдеевки. По Ясиноватой было выпущено три снаряда калибром 122 мм.

Ранее ВФУ дважды обстреляли Ясиноватую из Авдеевки.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрела украинский формирований в ДНР пострадали три человека.