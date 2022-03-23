Москва, , 13:35 — REGNUM В России планируется увеличить посевные площади, наблюдается некоторый дефицит аммиачных удобрений, проблемой является рост цен на дизельное топливо. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта, об этом заявила зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия»).

Посевные работы в поле Government.ru

«Посевная 2022 года началась, в южных регионах уже идет полным ходом. В этом году планируется увеличить посевные площади на 1 млн га, в первую очередь, под зерновые и кормовые культуры, а также под сахарную свёклу, овощи, картофель», — сказала Школкина.

По данным Минсельхоза, обеспеченность семенами по зерну и бобовым культурам близка к 100%. Семена подсолнечника, рапса, кукурузы, свёклы продолжают закупаться, в том числе у зарубежных компаний, отсюда наблюдается некоторый рост цен на семенной материал, указала она.

Техника готова на 92%, в южных регионах — до 100%, констатировала зампред комитета.

По минеральным удобрениям ситуация в целом стабильна, есть некоторый дефицит в аммиачной селитре из-за повышенного спроса на неё и ограниченных производственных мощностей у производителя, несмотря на введенный запрет по вывозу ее за пределы страны, рассказала депутат.

«По ГСМ вопросов с точки зрения обеспечения проблем нет, а вот по цене дизтоплива есть вопросы, так как удорожание по этому виду произошло (+20% к цене прошлого года), но сейчас в некоторых регионах наблюдается небольшой спад где-то на 1−1,5%», — добавила Школкина.

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