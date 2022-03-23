Бухарест, 23 марта, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Корпус крупного торгового центра в одном из районов столицы Румынии Бухареста, серьезно пострадавший от масштабного пожара 22 марта, будет демонтирован. Об этом со ссылкой на управление бухарестской пожарной инспекции сообщает румынский телевизионный канал Digi24.

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Как утверждают специалисты, в целом указанное здание восстановлению не подлежит. Предполагается, что в ближайшее время соответствующие конструкции могут рухнуть, поэтому работы по их сносу необходимо провести «максимально оперативно».

В данный момент ведется обследование территорий аварии. Причины возгорания выясняются.

Напомним, пожар в ТРЦ в одном из «спальных районов» Бухареста произошел 22 марта в 17:05 по местному времени (18:05 мск.). Из пылающего здания были эвакуированы более 800 человек.