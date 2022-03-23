Архангельск, , 13:34 — REGNUM За пять дней ЦУР Архангельской области обработал 246 инцидентов о некачественной уборке наледи.

Сосульки на крышах домов Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе центра, наибольшую обеспокоенность данной темой в сети выразили архангелогородцы и северодвинцы: от них через систему поступило 170 обращений.

«В частности, 120 северян пожаловались на нарушение правил очистки проезжей части. Всего же по категории «Дороги» за прошедшие 5 дней обработано 235 обращений. Наиболее активно по этой подтеме писали жители Архангельска, Няндомского района и Северодвинска. Также северяне сообщали о нарушении уборки внутридворовых территорий, отсутствии вывоза снега, подтоплении территорий, а также некачественном содержании парков и скверов», — сообщили ц центре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельске возбудили уголовное дело после того, как наледь с крыши упала на голову 81-летней женщины.