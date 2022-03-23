Пермь, 23 марта, 2022, 13:34 — ИА Регнум. В Пермском крае девять жителей, страдающих тяжелыми и редкими заболеваниями, в судебном порядке добились бесплатных лекарств. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лекарства

Среди тех, кто смог отсудить бесплатные медицинские препараты, двое взрослых и семеро детей. У них диагностированы спинально-мышечная атрофия, эпилепсия, муковисцидоз и другие тяжелые заболевания. Их лечение — дорогостоящее. Свои права на медикаменты таким пациентам пришлось отстаивать в судебных инстанциях.

Суд обязал краевой минздрав обеспечить пермяков лекарствами. Министерство уже закупило препараты и передало их пациентам.