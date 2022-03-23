Ижевск, , 13:33 — REGNUM По предварительным прогнозам, паводок в Удмуртии пройдет штатно. Однако паводковая обстановка будет зависеть от температуры, которая установится в период вскрытия малых ре, сообщает минприроды республики со ссылкой на прогноз регионального Гидрометцентра.

Ижевское водохранилище Vk.com/mprur

В настоящее время высота снежного покрова в республике превышает среднемноголетние значения на 18%.

Такой объем растаявшего в границах бассейна реки Иж снега принесет в Ижевский пруд порядка 100−130 млн кубометров талой воды, предварительно ожидают синоптики.

«При этом, максимальный объем воды, который по прогнозу пройдет через ижевский гидроузел, будет в районе 80−110 кубометров в секунду. Это внушает некоторый оптимизм в плане прохождения паводка», — говорится в сообщении.

Сгладить пики поступления талых вод поможет снижение уровня Ижевского водохранилища и формирование резерва емкости на уровне 30 кубометров. Кроме того, водопропускная способность гидротехнического сооружения составляет около 120 кубометров в секунду.

ИА REGNUM напоминает, ранее глава Ижевска Олег Бекмеметьев предупреждал, что активная фаза паводка в Удмуртии придется на вторую декаду апреля.

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