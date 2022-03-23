Тула, , 13:32 — REGNUM Акция «Все в музей» состоится в Тульской области 24 марта, сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Тульский кремль Управление пресс-службы правительства Тульской области

Акция приурочена к «Неделе культуры», которая проводится в рамках празднования Дня работника культуры России.

24 марта в музеях Тульской области запланированы конкурсы, лекции, проведение мастер-классов, специальные выставки и экскурсии.

Более двух десятков тульских музеев можно будет посетить бесплатно — с 18:00 до 21:00. В их числе — Тульский кремль, Тульский краеведческий музей, Музей обороны Тулы, дом-музей Вересаева и многие другие.