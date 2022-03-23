Москва, 23 марта, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Возбуждение уголовного дела против журналиста Александра Невзорова за распространение им ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации по денацификации Украины, не стал комментировать 23 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Dyns Александр Невзоров

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«Нет, я никак не могу это комментировать. Есть закон (о фейках), есть положение закона», — сказал представитель Кремля в ответ на просьбу журналистов прокомментировать возбуждение уголовного дела против Невзорова.

При этом Песков отметил, что указанный закон является достаточно жестким, однако при этом он в полной мере соответствует ситуации жесточайшей тотальной информационной войны, в которой оказалась Россия, и потому его положения должны применяться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение отправить миротворцев НАТО станет опрометчивым и опасным.