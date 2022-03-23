София, , 13:31 — REGNUM Представители мэрии столицы Болгарии Софии объявили о намерении снести в центре города 326 объектов малых архитектурных форм (МАФ). Об этом 23 марта сообщает БНР.

Народное Собрание Болгарии Скурихин

Согласно официальной информации, речь идет о торговых павильонах и киосках, установка которых ранее не была согласована с местной администрацией.

«Незаконные МАФ исчезнут с центральных улиц и площадей Софии уже до конца текущего месяца», — резюмировал председатель софийского Муниципального совета Георгий Георгиев.

Напомним, ранее общественные активисты обратились в мэрию болгарской столицы и к правительству Болгарии с призывом «очистить Софию от стихийных торговых точек».