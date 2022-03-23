Москва, 23 марта, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Возбуждение дела против журналиста Александра Невзорова за распространение фейков о российских военных не комментируют в Кремле. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 23 марта журналистам.

Dyns Александр Невзоров

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Российский Следственный комитет, как сообщало ИА REGNUM, завёл на Невзорова уголовное дело по статье о публичном распространении заведомо ложных сведений, касающихся Вооружённых сил РФ. По данным следствия, журналист дважды в марте публиковал в интернете фейки о якобы обстреле российскими войсками больницы в Мариуполе. Изображения для публикаций были взяты в украинских СМИ.

«Нет, я никак не могу это комментировать», — заявил Песков.

Он подчеркнул, что закон о фейках достаточно жёсткий, но вместе с тем он соответствует ситуации тотальной, жесточайшей информационной войны, которая ведётся против России.

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