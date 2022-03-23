Красноярск, , 13:31 — REGNUM Бывший начальник исправительной колонии признан виновным в получении взятки (ч. 1 ст. 290 УК РФ) в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 марта в Главном следственном управлении СКР по региону.

Коррупция (сс) sajinka2

Обвинительный приговор вынесен 43-летнему бывшему начальнику ФКУ «Исправительная колония №31» ГУФСИН России по Красноярскому краю.

Установлено, что в начале 2020 года между ИК-31 и одной из коммерческих организаций был заключён договор об оказании услуг по подбору и предоставлению рабочих из числа осуждённых для работы на строительных объектах. У организации образовалась дебиторская задолженность по оплате оказанных исправительной колонией услуг — более 1 млн рублей.

С августа 2020 года по февраль 2021 года бывший начальник исправительной колонии получил от директора коммерческой организации при посредничестве знакомого взятку — более 21 тысячи рублей. Деньги предназначались за нерасторжение договора с коммерческой организацией. Также подсудимый исправно обеспечивал выдачу исправительным учреждением рабочих.

Суд назначил подсудимому наказание в виде одного года девяти месяцев исправительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства. Кроме того, он лишён права занимать должности в органах государственной службы и местного самоуправления.

Как сообщало ИА REGNUM, в Республике Алтай завершено расследование уголовного дела против бывшего директора предприятия «Горно-Алтайское жилищно-коммунальное хозяйство».

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