Кызыл, 23 марта, 2022, 13:29 — ИА Регнум. В Туве перед судом за незаконную организацию и проведение азартных игр предстанут десять местных жителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

СУ СКР по Туве Подпольное игорное заведение в Туве

По данным следствия, с ноября 2019 года по ноябрь 2020-го обвиняемые проводили азартные игры в трёх помещениях в Кызыле. Как отмечается, фигуранты достоверно знали, что Тува не входит в число игорных зон.

Незаконную деятельность организованной группы пресекли сотрудники МВД и ФСБ. В ходе обысков по адресам были изъяты компьютеры, комплектующие, документы и денежные средства.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, по уголовному делу утверждено обвинительное заключение, в ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в управлении.

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