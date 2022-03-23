Москва, , 13:28 — REGNUM Российские военные на Украине не стреляют в мирных граждан, не наносят по ним удары, а помогают им, заявил 23 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы не верим Генеральной прокуратуре Украины. Российские военные не наносят удары и не стреляют в гражданских. Российские военные помогают гражданским», — сказал Песков.

Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать заявления Генпрокуратуры Украины о якобы преступлениях российских военных на Украине, в том числе гибели якобы от их рук гражданских лиц.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.