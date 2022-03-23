Москва, , 13:27 — REGNUM Обвинения в адрес России в том, что она якобы «использует беженцев с Украины как очередной инструмент давления, направляя их в ЕС», безосновательны. Об этом 23 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Беженцы Alalam.ir

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«На самом деле это киевские власти запрещают эвакуацию в нашу страну и насильно гонят беженцев в западном направлении. Многие из них все равно пытаются проехать в Россию, к своим родственникам, но тут уже страны ЕС, прежде всего Польша, не дают им это сделать», — подчеркнула российский дипломат.

Она добавила, что «люди становятся заложниками сначала Киева, а затем Брюсселя».

При этом, указала Захарова, Минобороны России ежедневно организует гуманитарные коридоры и эвакуацию мирных жителей из населённых пунктов. Кроме того, проведено два обмена пленными между Россией и Украиной.

«А вот ЕС никак не воздействует на Киев, чтобы украинские националисты не прикрывались гражданскими лицами как «живым щитом» и не блокировали их выход в Россию. Видимо, признание этих фактов со стороны ЕС чревато сломом усердно создаваемой в западных СМИ лживой «картинки», искажающей истинные задачи и методы российской специальной военной операции», — добавила представитель российского внешнеполитического ведомства, отвечая на вопросы СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, за время проведения специальной военной операции На территорию России прибыли почти 385 тыс. беженцев из Донецкой и Луганской Народной Республик, а также с Украины. Среди беженцев находятся свыше 80 тыс. детей.