Кемерово, 23 марта 2022, 13:26 — REGNUM В Кемеровской области завтра, 24 марта, ожидается усиление ветра, местами порывы до 22 м/с. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.
«24 марта 2022 года на территории Кемеровской области ожидается усиление юго-западного ветра днём 7−12 м/с, местами порывы до 22 м/с, местами метели. На дорогах местами гололедица», — говорится в прогнозе.
Сотрудники регионального управления МЧС России рекомендовали кузбассовцам при ухудшении погодных условий соблюдать необходимые меры предосторожности.