Кемерово, 23 марта, 2022, 13:26 — ИА Регнум. В Кемеровской области завтра, 24 марта, ожидается усиление ветра, местами порывы до 22 м/с. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

74.mchs.gov.ru Метель

«24 марта 2022 года на территории Кемеровской области ожидается усиление юго-западного ветра днём 7−12 м/с, местами порывы до 22 м/с, местами метели. На дорогах местами гололедица», — говорится в прогнозе.

Сотрудники регионального управления МЧС России рекомендовали кузбассовцам при ухудшении погодных условий соблюдать необходимые меры предосторожности.