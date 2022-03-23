Москва, , 13:25 — REGNUM Переход к фиксированным ценам, как подобает мобилизационной экономике, в России не рассматривается. Об этом 23 марта заявил вице-премьер Александр Новак на «правительственном часе» в Госдуме.

Вице-премьер Александр Новак на пленарном заседании Госдумы 10 ноября Duma.gov.ru

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«Если говорить о фиксировании цен… это называется возврат к плановой экономике по всем секторам. Это не может охватывать только один какой-либо сектор. Если в других секторах будут формироваться цены рыночным способом, то мы получим просто закрытие этих производств и дефицит соответствующих ресурсов на рынке», — заявил Новак.

«Поэтому в настоящее время таких предложений не формируется в правительстве Российской Федерации. Что касается топливно-энергетического комплекса, у нас регулируется несколько секторов, это цены для населения на электроэнергию и на газ, это цены для ресурсоснабжающих организаций в части коммунальных услуг», — указал он.