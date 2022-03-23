Пермь, 23 марта, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Бывшая вице-премьер правительства Пермского края Елена Лопаева останется под стражей. Суд продлил ей срок ареста. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО

Экс-заместитель председателя пермского правительства останется под стражей до 23 июня. В настоящее время экс-чиновница находится в Перми в СИЗО №5. В Прикамье Лопаеву доставили для производства следственных действий.

Бывшего вице-премьера правительства региона обвиняют в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, она причастна к хищению свыше 54 млн рублей благотворительного фонда.