Москва, 23 марта, 2022, 13:23 — ИА Регнум. В настоящее время между Россией и Украиной было проведено уже два обмена удерживаемыми лицами. Об этом 23 марта говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с последними заявлениями главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

Как отметила Захарова, слова которой приводит пресс-служба МИД РФ, Минобороны России в ежедневном режиме организует гуманитарные коридоры и эвакуацию мирных жителей из населенных пунктов в районах боевых действий в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины.

«Кроме того, проведено два обмена пленными между Россией и Украиной», — также указала она.

При этом официальный представитель российского МИД подчеркнула, что Брюссель, в свою очередь, никак не воздействует на Киев в вопросе того, чтобы украинские националисты «не прикрывались гражданскими лицами как «живым щитом» и не блокировали их выход в Россию».

«Видимо, признание этих фактов со стороны ЕС чревато сломом усердно создаваемой в западных СМИ лживой «картинки», искажающей истинные задачи и методы российской специальной военной операции», — добавила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песковне стал комментировать вопрос о возможности проведения обмена пленными между Россией и Украиной.