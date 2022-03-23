Симферополь, 23 марта 2022, 13:23 — REGNUM Транспортное сообщение между Крымом и южными регионами Украины, в том числе Одессой, может быть восстановлено в ближайшее время. Заявление сделал заместитель полпреда президента в Южном федеральном округе Кирилл Степанов.
Он добавил, что после того, как участок трассы от Крыма до Мариуполя перейдёт вод контроль российских военнослужащих, Крым получит надёжный транспортный коридор в Донбасс. А с учётом Крымского моста, полуостров в перспективе станет транзитной территорией между Кавказским регионом, портами Северного Причерноморья, соединит между собой индустриальные центры бывших регионов Украины, отметил заместитель полпреда.
Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по защите Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины. Решение принято по просьбе руководства ДНР и ЛНР, жители которых вот уже восемь лет живут под постоянными украинскими обстрелами.
Добавим, что все железнодорожные перевозки, а также авиасообщение между Крымом и Украиной прекратились в 2015 году.