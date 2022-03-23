Симферополь, 23 марта, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Транспортное сообщение между Крымом и южными регионами Украины, в том числе Одессой, может быть восстановлено в ближайшее время. Заявление сделал заместитель полпреда президента в Южном федеральном округе Кирилл Степанов.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Можно с уверенность сказать, что между Крымом и освобожденной от националистов Херсонской областью уже в ближайшее время полностью восстановятся все транспортные и железнодорожные магистрали. Уверен, что уже в недалекой перспективе будет восстановлен транзит и через Херсонскую область в сторону Одессы», — заявил РИА Новости Степанов.

Он добавил, что после того, как участок трассы от Крыма до Мариуполя перейдёт вод контроль российских военнослужащих, Крым получит надёжный транспортный коридор в Донбасс. А с учётом Крымского моста, полуостров в перспективе станет транзитной территорией между Кавказским регионом, портами Северного Причерноморья, соединит между собой индустриальные центры бывших регионов Украины, отметил заместитель полпреда.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по защите Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины. Решение принято по просьбе руководства ДНР и ЛНР, жители которых вот уже восемь лет живут под постоянными украинскими обстрелами.

Добавим, что все железнодорожные перевозки, а также авиасообщение между Крымом и Украиной прекратились в 2015 году.