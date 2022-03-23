Кострома, 23 марта, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Департамент здравоохранения Костромской области утвердил новый график работы пунктов вакцинации в торговых центрах. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Диева Указатель

С 23 марта прививки будут делать в трёх торговых центрах Костромы. В «Галерее» прививку можно получить по средам — с 14 до 16 часов и по субботам — с 10 до 12 часов. В «Солнечном» прививочный кабинет будет работать по вторникам — с 17 до 19 часов и по субботам — с 11 до 13 часов. Дежурить в «Коллаже» медики будут по средам и субботам с 10 до 12 часов.

Напомним, ранее депздрав планировал закрыть пункты вакцинации в ТЦ, но против такого решения выступила заместитель губернатора региона по социальной политике Елена Журина.

На сегодняшний день регион одновременно близок и далёк от выполнения плана по вакцинации 80% взрослого населения от COVID-19. Для достижения коллективного иммунитета медикам осталось привить около 90 тысячи граждан или 3% от контрольной цифры. Однако, учитывая низкие темпы первичной вакцинации — не более 100 человек в день — на выполнение этой задачи может уйти много времени.