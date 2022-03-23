Уфа, 23 марта, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Вопрос о повышении заработной платы для муниципальных служащих рассмотрели на заседании горсовета Уфы. Об этом 23 марта сообщил глава администрации города Ратмир Мавлиев на своей странице в социальной сети.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

«В нынешних непростых условиях совместно с моими заместителями и главами районов считаем неправильным поднимать себе зарплату», — сообщил он, отметив, что в связи с этим в первоначальный проект были внесены изменения, которые были поддержаны депутатами.

Мавлиев также сообщил, что всем остальным сотрудникам городской администрации, а также администраций районов заработные платы будут проиндексированы.