Тирасполь, , 13:22 — REGNUM Политика правительства Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), которая проводится в последние годы в сельском хозяйстве, позволила переломить ситуацию и добиться значительных успехов. Об этом 23 марта сообщил министр экономического развития ПМР Сергей Обороник пресс-службе правительства.

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«Показатель объёма валовой продукции сельского хозяйства у нас показывает уверенный рост. По итогам 2021 года по предварительным оценкам он в 1,7 раза выше показателя 2017 года», — рассказал глава ведомства.

Он отметил, что обычно доля ВВП Приднестровья не превышала 8% от ВВП, а в прошлом году, этот показатель достиг 10%. Министр сообщил, что высоких показателей удалось добиться в производстве зерновых, которых в 2021 году произвели в полтора раза больше, чем в 2017-м. Производство мяса за этот период выросло на 45%.

Обороник также сообщил и о неудачах в аграрном секторе. Производство куриных яиц за последние четыре года снизилось.

Стоит отметить, что в Приднестровье запущена программа импортозамещения. В республике стараются заменить максимальное количество импортных продуктов питания на товары местного производства. Это стало особенно актуальным после того, как Украина после начала там спецоперации по денацификации, закрыла границу с Приднестровьем.

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