Грозный, , 13:22 — REGNUM В школах Чечни прошла акция по сбору гуманитарной помощи для детей Донбасса, пострадавших от военных действий. Тем, кто был вынужден покинуть свои дома и выехать на территорию России, были собраны посылки с самым необходимым. В акции приняли участие свыше 60 школ города Грозного, сообщил заместитель мэра — начальник департамента образования мэрии Грозного Зелимхан Ахматов.

Благотворительность

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Помимо продуктов питания, в коробках с гуманитарной помощью книги, игрушки и теплые письма со словами поддержки, написанные чеченскими школьниками.

«Для детей беженцев собрали книги, игрушки, канцтовары, настольные игры, предметы личной гигиены. Кроме того, школьники написали свыше ста «Писем поддержки» детям Донбасса и военнослужащим». Каждая коробка тщательно упакована, каждая открытка написана с особой теплотой», — приводит слова заместителя мэра ИА «Чечня Сегодня».

Ранее сообщалось о нескольких колоннах с гуманитарной помощью, которые Чечня отправила пострадавшим жителям ДНР И ЛНР, а также военнослужащим, выполняющим свой долг на Украине и в Донбассе.

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