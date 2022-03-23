Алтайский край, 20 января, 2009, 11:39 — ИА Регнум. В Алтайском крае центры психолого-медико-социального сопровождения проводят семинары-практикумы для семей, принявших или планирующих принять на воспитание детей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Управления края по образованию и делам молодежи, семинары проводятся в рамках проекта "Школа замещающей семьи" в соответствии с соглашением, подписанным между администрацией Алтайского края и Детским фондом "Виктория" (г. Москва).

В ходе семинара-практикума обсуждаются вопросы нормативно-правового характера, касающиеся защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, психологические аспекты воспитания и развития детей. Занятия с гражданами проводят детский психиатр, врач-нарколог, врач-педиатр, юрист, педагог-психолог, учитель-логопед.

Один из последних семинаров состоялся 16 января на базе Рубцовского центра психолого-медико-социального сопровождения состоялся семинар-практикум для кандидатов в замещающие родители и граждан, принявших детей на воспитание в свои семьи, г. Рубцовска. В работе семинара приняли участие 22 жителя города. 23 января подобный семинар-практикум будет проведён для жителей Рубцовского района.