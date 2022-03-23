Донецк, 23 марта, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли поселок Молочный в Горловке в Донецкой Народной Республике, сообщило 23 марта представительство ДНР в СЦКК.

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11:30 (совпадает с мск) — н.п. Новолуганское — н.п. Горловка (пос. Молочный): выпущено 8 снарядов калибра 122 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 23 марта донецкий город Ясиноватая дважды подвергся обстрелу вооружённых формирований Украины.

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