Джакарта, , 13:21 — REGNUM Посол Российской Федерации в Индонезии Людмила Воробьева заявила, что Россию не беспокоят усилия США и ряда западных стран по исключению государства из G20, сообщает Suara.

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Посол подчеркнула, что Россия полностью поддерживает председательство Индонезии в G20.

«Мы поддерживаем председательство Индонезии в G20 в этом году. И мы знаем, что G20 включает обсуждение не российско-украинского кризиса, а скорее восстановления и улучшения мировой экономики и других вопросов», — заявила Людмила Воробьева на пресс-конференции в своей официальной резиденции в Джакарте.

Как сообщало ИА REGNUM, российский президент Владимир Путин не отказался от планов по участию в саммите G20 в Индонезии, намеченному на конец 2022 года.

Подробнее в материале: Путин по-прежнему намерен участвовать в саммите G20 в Индонезии — посол