Москва, , 13:20 — REGNUM На территории Российской Федерации наблюдаются высокие риски возникновения лесных пожаров, сообщил 23 марта научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Лесной пожар (сс) skeeze

По его словам, высокие риски раннего возникновения лесных пожаров имеются в различных регионах страны. В частности, могут загореться леса на юге Центрального федерального округа, в Алтайском крае, Кемеровской области и на юге Дальнего Востока.

Как сообщало ИА REGNUM, в предстоящие выходные в Москве и Московской области ожидается облачная погода.