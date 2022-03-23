Москва, 23 марта 2022, 13:20 — REGNUM На территории Российской Федерации наблюдаются высокие риски возникновения лесных пожаров, сообщил 23 марта научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, высокие риски раннего возникновения лесных пожаров имеются в различных регионах страны. В частности, могут загореться леса на юге Центрального федерального округа, в Алтайском крае, Кемеровской области и на юге Дальнего Востока.
Как сообщало ИА REGNUM, в предстоящие выходные в Москве и Московской области ожидается облачная погода.