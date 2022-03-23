Сеул, 23 марта 2022, 13:20 — REGNUM Южнокорейская группа BTS взяла сразу две награды на американской музыкальной премии iHeartRadio Music Awards. Об этом сообщает Yonhap News.

Южнокорейская группа BTS
Южнокорейская группа BTS
Jordan Strauss

Согласно опубликованным данным, композиция бойз-бенда «Butter» признана «Лучшим музыкальным видео», а фанаты группы выиграли в номинации «Лучшая армия фанатов».

Известно, что группа побеждает в категории «Лучшее музыкальное видео» третий год подряд.

Отметим, что BTS также были номинированы в категории «Лучший дуэт/группа», однако награду ушла дуэту Silk Sonic, состоящего из Бруно Марса и Андерсона Паака.

Как сообщало ИА REGNUM, южнокорейский бойз-бенд выступит на 64-й церемонии вручения премии «Грэмми».

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